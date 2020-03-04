04.03.2020, 08:17
Страховщики рассказали, почему не получится застраховаться от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Граждане России, которые имеют страховку для выезжающих за рубеж (ВЗР) или застрахованы в рамках добровольного медицинского страхования, уже защищены на случай заболевания COVID-19, уведомили РИА Новости представители страховых компаний. В связи с этим выпуск отдельного продукта для этого случая нецелесообразен. Также заявлено, что создание отдельного продукта в России не получится в связи с особенностями отечественного законодательства.
Накануне представители банка "Восточный" рассказали о запуске страхований клиентов от коронавируса. По словам Вячеслава Арутюняна, работающего на должности председателя правления банка, страховой полис в период нетрудоспособности позволит тем, кто им владеет, получать в день до шести тысяч рублей в пределах застрахованной суммы. Родственники заболевшего коронавирусом в случае летального исхода могут заиметь выплату в размере до одного миллиона рублей.
В компании "АльфаСтрахование" сообщили, что в России с одиннадцатого февраля коронавирус внесён в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. В связи с этим диагностика коронавируса проводится лишь по ОМС, а службами государства прописан жёсткий алгоритм действий, если есть подозрения о наличии у человека коронавируса. Данный алгоритм не подразумевает возможность применять коммерческие службы, чтобы помочь в этой ситуации.
Накануне представители банка "Восточный" рассказали о запуске страхований клиентов от коронавируса. По словам Вячеслава Арутюняна, работающего на должности председателя правления банка, страховой полис в период нетрудоспособности позволит тем, кто им владеет, получать в день до шести тысяч рублей в пределах застрахованной суммы. Родственники заболевшего коронавирусом в случае летального исхода могут заиметь выплату в размере до одного миллиона рублей.
В компании "АльфаСтрахование" сообщили, что в России с одиннадцатого февраля коронавирус внесён в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. В связи с этим диагностика коронавируса проводится лишь по ОМС, а службами государства прописан жёсткий алгоритм действий, если есть подозрения о наличии у человека коронавируса. Данный алгоритм не подразумевает возможность применять коммерческие службы, чтобы помочь в этой ситуации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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