В связи с этим выпуск отдельного продукта для этого случая нецелесообразен. Также заявлено, что создание отдельного продукта в России не получится в связи с особенностями отечественного законодательства.Накануне представители банка "Восточный" рассказали о запуске страхований клиентов от коронавируса. По словам Вячеслава Арутюняна, работающего на должности председателя правления банка, страховой полис в период нетрудоспособности позволит тем, кто им владеет, получать в день до шести тысяч рублей в пределах застрахованной суммы.В компании "АльфаСтрахование" сообщили, что в России с одиннадцатого февраля коронавирус внесён в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. В связи с этим диагностика коронавируса проводится лишь по ОМС, а службами государства прописан жёсткий алгоритм действий, если есть подозрения о наличии у человека коронавируса. Данный алгоритм не подразумевает возможность применять коммерческие службы, чтобы помочь в этой ситуации.