ИА «Ореанда-Новости» Австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что на этой неделе на территории соседней Германии страны, входящие в Североатлантический альянс, приступили к совместным засекреченным учениям, которые проводятся в соответствии со сценарием начала ядерной войны.

В публикации указано, что учения получили название Steadfast Noon («Вечный полдень»). В ходе манёвров отрабатывается применение самолётов для переброски атомных вооружений.

Немецкая военная авиация представлена на учениях дислоцированной на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц 33-й эскадрой, в состав которой входят истребители-бомбардировщики Panavia Tornado. По данным журналистов Kronen Zeitung, в данной местности хранятся американские ядерные боеголовки типа B61.