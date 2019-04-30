ИА «Ореанда-Новости» Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за организацию акции «Он вам не Димон» в поддержку фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией Навального о премьер-министре России Дмитрии Медведеве.

Судьи указали на нарушение пяти норм Европейской конвенции по правам человека, которые касаются прав на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство, свободы выражения мнения, свободы собраний и объединений и права на эффективное средство правовой защиты.

За моральный ущерб присуждена выплата 12 500 евро, за материальный ущерб – 149 евро, в качестве компенсации судебных издержек – 2650 евро.

Дмитриева была осуждена российским судом на 20 часов обязательных работ, а также на уплату штрафов: 10 тысяч рублей за призывы к участию в акции «Он вам не Димон» весной 2017 года и 1 тысячи рублей за невыполнение законных требований сотрудников полиции на митинге.