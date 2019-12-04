04.12.2019, 11:04
Стрелок из Перми, убивший женщину, был под действием наркотических веществ
ИА «Ореанда-Новости. Убивший женщину и ранивший двух мужчин ранее судимый житель Перьми находился во время инцидента под действием наркотиков. Об этом сообщается в пресс-службе губернатора Пермского края.
Ранее появилось сообщение от местных следственных органов о том, что пьяный местный житель 50 лет в городе Перми утром 4 декабря начал стрелять из своей квартиры. Выйдя на улицу, он продолжил стрельбу по проходившим мимо людям.
В результате происшествия один мужчина был ранен, погибла женщина. Получил ранение во время задержания стрелявшего сотрудник Росгвардии.
Ранее появилось сообщение от местных следственных органов о том, что пьяный местный житель 50 лет в городе Перми утром 4 декабря начал стрелять из своей квартиры. Выйдя на улицу, он продолжил стрельбу по проходившим мимо людям.
В результате происшествия один мужчина был ранен, погибла женщина. Получил ранение во время задержания стрелявшего сотрудник Росгвардии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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