Ранее появилось сообщение от местных следственных органов о том, что пьяный местный житель 50 лет в городе Перми утром 4 декабря начал стрелять из своей квартиры. Выйдя на улицу, он продолжил стрельбу по проходившим мимо людям.В результате происшествия один мужчина был ранен, погибла женщина. Получил ранение во время задержания стрелявшего сотрудник Росгвардии.