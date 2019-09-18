«Ореанда-Новости» По техническому заданию исполнитель обязан разобрать трибуны и крышу, а также несущие конструкции здания. Цокольный этаж планируется вычистить от инженерных сетей и других коммуникаций.

Кроме того, в задании говорится о реконструкции окон и витражей, а также лестниц и наружных дверей, которые являются основой теплового контура здания.

До этого в 2017 году Геннадий Тимченко, президент хоккейного клуба, упоминал о реконструкции, намекая, что к 2023 году в Петербурге появится крупнейшая ледовая арена.



Источник: ИА «Ореанда-Новости»