18.09.2019, 10:25
«Стройтрансгаз» объявил конкурс на снос СКК «Петербургский»
«Ореанда-Новости» По техническому заданию исполнитель обязан разобрать трибуны и крышу, а также несущие конструкции здания. Цокольный этаж планируется вычистить от инженерных сетей и других коммуникаций.
До этого в 2017 году Геннадий Тимченко, президент хоккейного клуба, упоминал о реконструкции, намекая, что к 2023 году в Петербурге появится крупнейшая ледовая арена.
Кроме того, в задании говорится о реконструкции окон и витражей, а также лестниц и наружных дверей, которые являются основой теплового контура здания.
До этого в 2017 году Геннадий Тимченко, президент хоккейного клуба, упоминал о реконструкции, намекая, что к 2023 году в Петербурге появится крупнейшая ледовая арена.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Источник: «Ореанда-Новости»
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