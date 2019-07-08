ИА "Ореанда-Новости" Традицию возникновения и развития студенческих медицинских отрядов было решено возродить в Свердловской области. Взаимовыгодное сотрудничество между самими учащимися и медицинскими учреждениями лежит в основе этих добровольных организаций.

Инициаторами создания студенческих медицинских отрядов выступило Министерство здравоохранения Свердловской области и Уральский государственный медицинский университет. Взаимовыгодность для обеих сторон заключается в том, что учащиеся, таким образом, получают практический опыт в своей будущей деятельности, а сотрудники медицинских учреждений могут рассмотреть потенциальных кандидатов на рабочие места в своём учреждении среди студентов.

Первый студенческий медицинский отряд начал функционировать в городе пол названием Асбест. Здесь в городской больнице шестнадцать студентов медицинского университета будут получать необходимые в их призвании знания. Курировать деятельность будущих медицинских работников будет квалифицированный персонал учреждения. По словам главного врача городской больницы города Асбеста Игоря Брагина, студенты получают практические навыки, а больница сможет оценить потенциал кадров.

По информации, предоставленной министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым, ребята, находящиеся в составе студенческого медицинского отряда, помимо основных профессиональных компетенций, смогут развить в себе и такие необходимые в этой профессии качества как трудолюбие, упорство и прежде всего любовь к выбранной профессии.

Студенческий медицинский отряд является добровольным объединением студентов, которые в период летних каникул работают в различных медицинских учреждениях в соответствии со своей квалификацией.