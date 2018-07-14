ИА «Ореанда-Новости». Московский студент, уроженец Узбекистана Маруфжон Шакаров уже больше месяца соблюдает режим голодовки в «Матросской Тишине». Так он пытается доказать свою невиновность в деле о распространении наркотиков.

21-летний студент - уроженец Узбекистана, но проживает в Москве. Сюда он приехал учиться и работать. Два года назад его арестовали за якобы попытку распространить наркотики. По словам представителей правоохранительных органов, полицейские остановили Маруфжона на улице для проверки документов. Внезапно молодой человек бросился бежать от органов порядка, но сотрудники полиции догнали его и обнаружили при уроженце Узбекистана семь упаковок с наркотическими веществами.

Сам студент отрицает правдивость этого рассказа. По его словам, его действительно остановила патрульная машина. Узбекистанец, как законопослушный гражданин, отдал свои документы на проверку сотрудникам правоохранительных структур. Удостоверение личности и другие бумаги проверили дважды, каждый полицейский отдельно. После этого молодого человека отпустили, но внезапно подошёл ещё один сотрудник из патрульного автомобиля и потребовал снова предъявить документы. Как рассказывает Маруфжон, он попытался вежливо показать своё недовольство такой ситуацией, за что его сразу же скрутили и надели на парня наручники. Следом уроженца Узбекистана посадили в полицейский автомобиль и увезли на территорию лесов, где молодого человека избивали, в том числе используя электрошокеры. Полицейские требовали от него «чистосердечного признания». Но Маруфжон ни вовремя следствия, ни на самом заседании суда не признал своей вины, так как, по его утверждению, никаких наркотиков не было и, соответственно, его вины тоже. При этом защитник студента, наоборот, пытался убедить его признаться.

Суд дал Маруфжону десять лет в колонии строгого режима. После подачи на апелляцию срок уменьшили до пять лет. Но молодой человек, разумеется, не рад, так как желает полного освобождения. Сейчас он устроил забастовку: уже целый месяц голодает в своей одиночной камере. Он настолько ослабел, что даже говорить заключённому уже сложно. Осуждённый просит помощи от очевидцев ситуации и говорит, что он приехал в Россию для того, чтобы помогать своим родственникам и учиться, а не для того, что сидеть в изоляторе.