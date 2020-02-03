03.02.2020, 14:57
Студент медицинского вуза в Барнауле помог женщине, которой перерезали горло
ИА «Ореанда-Новости». Давлатбек Шарипов, обучающийся в Алтайском государственном медицинском университете, спас женщину, которую ножом ранили в горло во время застолья.
В региональном минздраве сообщают, что студент медицинского вуза помог женщине до прибытия скорой помощи.
По сообщению группы "Инцидент Барнаул", происшествие случилось в доме 25 на улице Ярных второго февраля около 21.00 по местному времени. Хозяин и гостья в какой-то момент поссорились. Пьяный мужчин схватил нож и перерезал женщине, которая с ним вступила в конфликт, горло.
Те, кто находились рядом, стали просить помощи у соседей. Поблизости оказался студент медицинского вуза. Молодой человек смог пережать артерию и остановить кровотечение.
В региональном минздраве сообщают, что студент медицинского вуза помог женщине до прибытия скорой помощи.
По сообщению группы "Инцидент Барнаул", происшествие случилось в доме 25 на улице Ярных второго февраля около 21.00 по местному времени. Хозяин и гостья в какой-то момент поссорились. Пьяный мужчин схватил нож и перерезал женщине, которая с ним вступила в конфликт, горло.
Те, кто находились рядом, стали просить помощи у соседей. Поблизости оказался студент медицинского вуза. Молодой человек смог пережать артерию и остановить кровотечение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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