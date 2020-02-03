В региональном минздраве сообщают, что студент медицинского вуза помог женщине до прибытия скорой помощи.По сообщению группы "Инцидент Барнаул", происшествие случилось в доме 25 на улице Ярных второго февраля около 21.00 по местному времени.Те, кто находились рядом, стали просить помощи у соседей. Поблизости оказался студент медицинского вуза. Молодой человек смог пережать артерию и остановить кровотечение.