ИА «Ореанда-Новости». Давлатбек Шарипов, обучающийся в Алтайском государственном медицинском университете, спас женщину, которую ножом ранили в горло во время застолья. 

В региональном минздраве сообщают, что студент медицинского вуза помог женщине до прибытия скорой помощи. 

По сообщению группы "Инцидент Барнаул", происшествие случилось в доме 25 на улице Ярных второго февраля около 21.00 по местному времени. Хозяин и гостья в какой-то момент поссорились. Пьяный мужчин схватил нож и перерезал женщине, которая с ним вступила в конфликт, горло.

Те, кто находились рядом, стали просить помощи у соседей. Поблизости оказался студент медицинского вуза. Молодой человек смог пережать артерию и остановить кровотечение. 