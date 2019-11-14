ИА «Ореанда-Новости». 19-летний парень открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства.

В результате стрельбы пострадали четыре человека, один из которых погиб. Трое получили огнестрельные ранения. Один из раненых находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Стрельба произошла в Амурском колледже. Студент открыл огонь ещё до того, как вошёл в здание. Всё произошло во время учебного процесса, в 10 утра. 19-летний парень открыл огонь, когда его выгнали с урока за то, что тот опоздал.

Сообщается, что сам стрелявший покончил жизнь самоубийством. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили его тело.

Ружьё, из которого была произведена стрельба, было зарегистрирована на него самого.

По предварительным данным, причиной поведения могли стать отношения с одноклассниками. Источник сообщил, что парня недолюбливали и издевались.

Кроме того сообщается о состоянии охраны колледжа. По словам руководства колледжа, в учебном заведении были приняты все меры предосторожности.