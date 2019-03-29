Два пензенских студента организовали производство и сбыт наркотиков.

По информации следователей, в гараже своего родственника студенты наладили производство наркотических веществ. В сутки они производили около 500 граммов наркотиков.

Подозреваемые были задержаны. В автомобиле, на котором передвигались мололдые люди, сотрудниками полиции было найдено около 30 килограммов сырья, предназначенного для изготовления 15 килограммов наркотических веществ.

На допросе задержанные рассказали, что распространение происходило через интернет. За совершённые правонарушения, молодым людям грозит срок до 20 лет тюремного заключения.

Следствие установило, что изготовление велось в течение двух месяцев.

Молодые люди полностью признали свою вину, в связи с этим, в отношении студентов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Торговля наркотиками в интернете с каждым годом становится более масштабной проблемой. Эта тема стала основной на заседании Государственного антинаркотического комитета. Только в прошлом году ФСКН было выявлено больше 20 тысяч преступлений связанных с запрещёнными веществами и совершённых с применением информационно-телекоммуникационных каналов связи.