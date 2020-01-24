24.01.2020, 08:52
Студенты, обучающиеся в некоторых российских вузах, смогут сменить специальность
ИА «Ореанда-Новости». У российских студентов, обучающихся в вузах некоторых регионов, после второго года обучения появится возможность сменить специальность. В следующем году нововведение будет опробовано в нескольких регионах. Об этом заявил Виктор Кресс, работающий в Совете Федерации. Слова политика приводит газета "Известия".
В публикации газеты нет уточнений о том, в каких именно регионах будет осуществляться тестирование. Сегодня университетами подобная практика вводится по собственному выбору, однако планируется, что ее в будущем закрепят на законодательном уровне.
Сейчас такой возможностью обладают студенты Санкт-Петербургского политического университета Петра Великого, Дальневосточного федерального университета, а также Уральского федерального университета.
В планах российских властей в 2022 году на все страну расширить возможность сменить специальность во время учебы. В издании называют одним из плюсов данной системы то, что снизится количество отчислений на первых курсах из-за того, что студенты разочаровываются в своем выборе.
В публикации газеты нет уточнений о том, в каких именно регионах будет осуществляться тестирование. Сегодня университетами подобная практика вводится по собственному выбору, однако планируется, что ее в будущем закрепят на законодательном уровне.
Сейчас такой возможностью обладают студенты Санкт-Петербургского политического университета Петра Великого, Дальневосточного федерального университета, а также Уральского федерального университета.
В планах российских властей в 2022 году на все страну расширить возможность сменить специальность во время учебы. В издании называют одним из плюсов данной системы то, что снизится количество отчислений на первых курсах из-за того, что студенты разочаровываются в своем выборе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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