. В следующем году нововведение будет опробовано в нескольких регионах. Об этом заявил Виктор Кресс, работающий в Совете Федерации. Слова политика приводит газета "Известия".В публикации газеты нет уточнений о том, в каких именно регионах будет осуществляться тестирование. Сегодня университетами подобная практика вводится по собственному выбору, однако планируется, что ее в будущем закрепят на законодательном уровне.В планах российских властей в 2022 году на все страну расширить возможность сменить специальность во время учебы. В издании называют одним из плюсов данной системы то, что снизится количество отчислений на первых курсах из-за того, что студенты разочаровываются в своем выборе.