ИА «Ореанда-Новости». Студенческие объединения подали в столичную мэрию заявку на проведение акции «Свободу студентам, свободу университетам», пишет «Коммерсант».



Отмечается, что организаторами выступили независимый журнал DOXA, студенческий профсоюз Community, инициативная группа МГУ имени Ломоносова, профсоюз «Университетская солидарность», а также группы поддержки арестованных студентов Егора Жукова и Даниила Конона.



Столичным властям были предложены даты на выбор: 30, 31 августа или 1 сентября. В качестве мест проведение студенты предложили памятник Циолковскому на ВДНХ, проспект Сахарова и Хохловскую площадь.



Организаторы митинга выступают за освобождение арестованных студентов, прекращение политического давления на университеты и цензуру в административной среде.