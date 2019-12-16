16.12.2019, 09:29
Субмарины "Лада" строятся по улучшенному проекту, утверждает глава верфи
ИА «Ореанда-Новости». По улучшенному проекту строятся вторая и третья неатомные субмарины "Лада" проекта 667. Проект был улучшен на основе выводов, которые были сделаны после проведения опытной эксплуатации головной субмарины "Санкт-Петербург", сказал представителю РИА Новости Александр Бузаков, возглавляющий "Адмиралтейские верфи".
Заводом на эту пору осуществляется строительство двух подлодок проекта 677 - "Великие Луки" и "Кронштадт". До 2021 года они должны войти в состав ВМФ России.
Бузаков заявил, что подверглись глубокой модернизации навигационный комплекс, система электродвижения и система управления корабельными техническими средствами.
Заводом на эту пору осуществляется строительство двух подлодок проекта 677 - "Великие Луки" и "Кронштадт". До 2021 года они должны войти в состав ВМФ России.
Бузаков заявил, что подверглись глубокой модернизации навигационный комплекс, система электродвижения и система управления корабельными техническими средствами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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