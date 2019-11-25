Глава республики Башкирии планирует ввестиПо словам Федота Тумусова, субъекты РФ имеют право устанавливать подобные запреты, это не противоречит российскому законодательству.Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья также указал, что подобный запрет может послужить



