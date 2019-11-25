25.11.2019, 16:29
Субъекты России могут вводить запрет продажи алкоголя на новогодние праздники
ИА «Ореанда-Новости». По словам первого заместителя председателя комитета по охране здоровья Госдумы России Федота Тумусова, субъекты России имеют право вводить запрет продажи алкоголя на новогодние праздники.
Глава республики Башкирии планирует ввести запрет на продажу алкоголя 3 января 2020 года и ограничить продажу в утренние часы 4 и 5 января. По словам Федота Тумусова, субъекты РФ имеют право устанавливать подобные запреты, это не противоречит российскому законодательству.
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья также указал, что подобный запрет может послужить примером и для Москвы.
Глава республики Башкирии планирует ввести запрет на продажу алкоголя 3 января 2020 года и ограничить продажу в утренние часы 4 и 5 января. По словам Федота Тумусова, субъекты РФ имеют право устанавливать подобные запреты, это не противоречит российскому законодательству.
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья также указал, что подобный запрет может послужить примером и для Москвы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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