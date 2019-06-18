ИА «Ореанда-Новости» В Пензе суд арестовал сроком на два месяца 15 участников массовой драки в селе Чемодановка. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Первомайского районного суда Сергей Маслов.

Помимо этого, сегодня также будет вынесено решение о мере пресечения ещё для 13 участников потасовки. В селе Чемодановка произошла массовая драка, разгоревшаяся в ходе бытового конфликта между жителями населённого пункта. Один из участников драки погиб, ещё один пострадавший находится в реанимации.