Емельяненко обвинили в неповиновении полиции. Отмечается, что спортсмен признал вину, в произошедшем раскаялся и принёс извинения за своё поведение. Срок отсчитывается с 1 марта.При этом,Ранее стало известно, что Емельяненко устроил ДТП.. В результате машину эвакуировали на штрафстоянку, а спортсмена доставили в отдел МВД.История вызвала широкий резонанс. Так, другой. Харитонов записал видеообращении, в котором он говорит, что Емельяненко опасен для окружающих. Он попросил Кадырова вернуть Емельяненко обратно в бойцовский клуб «Ахмат» и «закрыть» его в Чечне.Напомним, что Емельяненко с 2017 по 2018 год представлял чеченский клуб «Ахмат». Боец принимал участие в поединках под эгидой World Fighting Championship Akhmat (WFCA) и не потерпел ни одного поражения.Ещё один боец ММА Александр Шлеменко отметил, что употребление алкоголя может привести к тому, что Емельяненко проиграет бой, который назначен на 4 мая.Отметим, что это не первое судебное разбирательство Емельяненко. Ранее он отбывал срок в Борисоглебской колонии общего режима за насильственные действия сексуального характера и похищение документов.