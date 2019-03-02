02.03.2019, 20:33
Суд арестовал бойца ММА Емельяненко на 10 суток за пьяный дебош
ИА «Ореанда-Новости». В Кисловодске суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко на 10 суток по административному делу.
Емельяненко обвинили в неповиновении полиции. Отмечается, что спортсмен признал вину, в произошедшем раскаялся и принёс извинения за своё поведение. Срок отсчитывается с 1 марта.
При этом, по информации некоторых СМИ, решается также вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 319 УК об оскорблении полицейских.
Ранее стало известно, что Емельяненко устроил ДТП. Спортсмен за рулём своего золотого мерседеса, находясь в пьяном виде, сначала припарковался в запрещённом месте. К его машине подъехал эвакуатор, тогда боец попытался уехать, выехал на тротуар и протаранил стоящую на обочине машину. В результате машину эвакуировали на штрафстоянку, а спортсмена доставили в отдел МВД.
История вызвала широкий резонанс. Так, другой боец смешанных единоборств Сергей Харитонов обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой приструнить Емельяненко. Харитонов записал видеообращении, в котором он говорит, что Емельяненко опасен для окружающих. Он попросил Кадырова вернуть Емельяненко обратно в бойцовский клуб «Ахмат» и «закрыть» его в Чечне.
Напомним, что Емельяненко с 2017 по 2018 год представлял чеченский клуб «Ахмат». Боец принимал участие в поединках под эгидой World Fighting Championship Akhmat (WFCA) и не потерпел ни одного поражения.
Ещё один боец ММА Александр Шлеменко отметил, что употребление алкоголя может привести к тому, что Емельяненко проиграет бой, который назначен на 4 мая.
Отметим, что это не первое судебное разбирательство Емельяненко. Ранее он отбывал срок в Борисоглебской колонии общего режима за насильственные действия сексуального характера и похищение документов.
Емельяненко обвинили в неповиновении полиции. Отмечается, что спортсмен признал вину, в произошедшем раскаялся и принёс извинения за своё поведение. Срок отсчитывается с 1 марта.
При этом, по информации некоторых СМИ, решается также вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 319 УК об оскорблении полицейских.
Ранее стало известно, что Емельяненко устроил ДТП. Спортсмен за рулём своего золотого мерседеса, находясь в пьяном виде, сначала припарковался в запрещённом месте. К его машине подъехал эвакуатор, тогда боец попытался уехать, выехал на тротуар и протаранил стоящую на обочине машину. В результате машину эвакуировали на штрафстоянку, а спортсмена доставили в отдел МВД.
История вызвала широкий резонанс. Так, другой боец смешанных единоборств Сергей Харитонов обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой приструнить Емельяненко. Харитонов записал видеообращении, в котором он говорит, что Емельяненко опасен для окружающих. Он попросил Кадырова вернуть Емельяненко обратно в бойцовский клуб «Ахмат» и «закрыть» его в Чечне.
Напомним, что Емельяненко с 2017 по 2018 год представлял чеченский клуб «Ахмат». Боец принимал участие в поединках под эгидой World Fighting Championship Akhmat (WFCA) и не потерпел ни одного поражения.
Ещё один боец ММА Александр Шлеменко отметил, что употребление алкоголя может привести к тому, что Емельяненко проиграет бой, который назначен на 4 мая.
Отметим, что это не первое судебное разбирательство Емельяненко. Ранее он отбывал срок в Борисоглебской колонии общего режима за насильственные действия сексуального характера и похищение документов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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