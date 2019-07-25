25.07.2019, 12:08
Суд арестовал директора сгоревшего под Хабаровском лагеря
ИА «Ореанда-Новости» Суд арестовал директора палаточного лагеря «Холдоми», где произошёл пожар, в результате которого погибло четверо детей, Максима Кузнецова на два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.
Кроме того, суд должен определить меру пресечения директору коммерческой организации, которой принадлежал лагерь, Виталию Бурлакову и сотруднику МЧС Эдуарду Новгородцеву
Пожар в детском палаточном лагере произошёл в ночь на 23 июля. В результате возгорания сгорели 20 палаток из 26. Четверо детей погибли, всего на момент трагедии в лагере находились 189 несовершеннолетних.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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