Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

Кроме того, суд должен определить меру пресечения директору коммерческой организации, которой принадлежал лагерь, Виталию Бурлакову и сотруднику МЧС Эдуарду Новгородцеву

Пожар в детском палаточном лагере произошёл в ночь на 23 июля. В результате возгорания сгорели 20 палаток из 26. Четверо детей погибли, всего на момент трагедии в лагере находились 189 несовершеннолетних.