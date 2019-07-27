27.07.2019, 16:57
Суд арестовал экс-главу правительства Астраханской области
ИА «Ореанда-Новости». В Ростове-на-Дону суд арестовал бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, пишет ТАСС.
На него завели уголовное дело по статье о злоупотреблениях полномочиями. Султанова арестовали до 25 сентября.
Судья на заседании рассказал, что Султанова допросили в качестве обвиняемого. Его и действующего и.о. заместителя председателя правительства региона Виталия Шведова подозревают в причинении ущерба на 212 миллионов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии