ИА «Ореанда-Новости». Суд Москвы наложил арест на имущество и счета бывшего заместителя главы ПФР на 70 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы принял решение наложить обеспечительный арест на имущества, счета и недвижимость бывшего замглавы ПФР Алексея Иванова. Общая сумма арестованного составила 70 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В арестованное имущество вошли квартиры в Москве, квартира и земельный участок с домом Подмосковье, банковские счета самого обвиняемого и его родственников. Арест был совершён в качестве обеспечительных мер по делу о получении взятки.

Также было арестовано имущество второго человека, фигурирующего в деле. Им стал директор департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексей Копейкин.



