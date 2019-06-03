Её обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, а также в оставлении в опасности.Напомним, в конце мая женщина привела в хостел двух малышей, сказала администратору, что идёт за паспортом и не вернулась. Сама обвиняемая вину не признаёт, утверждая, что оставила детей со знакомой, которой платит за услуги няни.