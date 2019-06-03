03.06.2019, 21:33
Суд арестовал женщину, которая бросила детей в хостеле
ИА «Ореанда-Новости». Мать, которая бросила двух годовалых детей в хостеле в Подмосковье, арестована, пишет «Интерфакс».
Её обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, а также в оставлении в опасности.
Напомним, в конце мая женщина привела в хостел двух малышей, сказала администратору, что идёт за паспортом и не вернулась. Сама обвиняемая вину не признаёт, утверждая, что оставила детей со знакомой, которой платит за услуги няни.
Её обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, а также в оставлении в опасности.
Напомним, в конце мая женщина привела в хостел двух малышей, сказала администратору, что идёт за паспортом и не вернулась. Сама обвиняемая вину не признаёт, утверждая, что оставила детей со знакомой, которой платит за услуги няни.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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