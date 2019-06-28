ИА «Ореанда-Новости» В Краснодарском крае суд вынес решение об аресте Виталия Никифорова, который был объявлен в федеральный розыск за кражи, ранее Никифорова приняли за погибшего криминального авторитета Сергея Цапка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей суда.

В суде сообщили, что подозреваемый в четырёх кражах Никифоров взят под стражу. Ранее мужчина попал на записи с камер видеонаблюдения в Сочи, тогда его приняли за умершего Цапка, однако позже мужчину задержали и выяснили, что он является уроженцем Бишкека и находится в розыске за квартирные кражи.