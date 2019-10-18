ИА «Ореанда-Новости». Суд в столице до 18 декабря отправил под арест главу отела уголовного розыска ОМВД «Дорогомилово» Сергея Устинова, пишет RT.



Устинова подозревают в попытке мошенничества.



Ранее суд арестовал на два месяца заместителя главы отдела внутренних дел по столичному району Дорогомилово Дмитрия Смирнова. Накануне Смирнова и Устинова задержали по подозрению в получении 3,5 миллионов рублей от физического лица.