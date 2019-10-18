18.10.2019, 21:41
Суд арестовал начальника отдела угрозыска ОМВД «Дорогомилово» в Москве
ИА «Ореанда-Новости». Суд в столице до 18 декабря отправил под арест главу отела уголовного розыска ОМВД «Дорогомилово» Сергея Устинова, пишет RT.
Устинова подозревают в попытке мошенничества.
Ранее суд арестовал на два месяца заместителя главы отдела внутренних дел по столичному району Дорогомилово Дмитрия Смирнова. Накануне Смирнова и Устинова задержали по подозрению в получении 3,5 миллионов рублей от физического лица.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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