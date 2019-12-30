ИА «Ореанда-Новости». Суд в Санкт-Петербурге решил арестовать Георгия Чернышева, который, как уверено следствие, собирался устроить теракт в городе, пишет «Интерфакс».



Чернышев будут находиться под стражей до 29 февраля будущего года. Заседание по делу прошло в закрытом режиме. Мера пресечения в отношении второго фигуранта пока не избрана.



Ранее ФСБ задержала двух россиян по подозрению в подготовке теракта в Петербурге. Информацию об этом передали американские спецслужбы.