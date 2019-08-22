ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве признал студента Высшей школы экономики Артёма Тюрина виновным в организации несанкционированной акции, которую он проводил в поддержку арестованного по делу о массовых беспорядках Егора Жукова.



Суд арестовал Тюрина на восемь суток. Напомним, Тюрин и другие студенты ВШЭ 5 августа проводили одиночные пикеты в поддержку Жукова. Тогда задержали нескольких участников.



На Жукова ело завели после несогласованной акции 27 июля. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Суд отправил его под арест до 27 сентября.