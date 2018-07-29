ИА «Ореанда-Новости». Заволжским районным судом Ярославля был задержан восьмой фигурант дела о пытках в местной исправительной колонии №1 - сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний Руслан Цветков.



Напомним, ранее другим фигурантом дела Максимом Яблоковым, который также является подозреваемым в пытках заключённого Евгения Макарова, была написана явка с повинной. Об этом стало известно от адвоката старшего инспектора отдела безопасности исправительного учреждения №1 Сергея Соколова. Он рассказал, что подзащитный признался в том, что им были нанесены побои Евгению Макарову, отмечая, что тем самым он превысил должностные полномочия. В ходе заседании суда, на котором решался вопрос об аресте, от юриста поступила просьба приобщить к делу копию явки с повинной. Судья удовлетворил требование юриста. Подсудимый отметил, что хочет заключить досудебное соглашение, гарантирующее ему смягчение наказание в обмен на показания.



Напомним, ранее другим фигурантом дела Максимом Яблоковым, который также является подозреваемым в пытках заключённого Евгения Макарова, была написана явка с повинной. Об этом стало известно от адвоката старшего инспектора отдела безопасности исправительного учреждения №1 Сергея Соколова. Он рассказал, что подзащитный признался в том, что им были нанесены побои Евгению Макарову, отмечая, что тем самым он превысил должностные полномочия. В ходе заседании суда, на котором решался вопрос об аресте, от юриста поступила просьба приобщить к делу копию явки с повинной. Судья удовлетворил требование юриста. Подсудимый отметил, что хочет заключить досудебное соглашение, гарантирующее ему смягчение наказание в обмен на показания.

Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко было сказано, что систему Федеральной службы исполнения наказаний необходимо реформировать. По её словам, Верхней палатой парламента, возможно, будут инициированы эти изменения.



Валентина Матвиенко призналась, что её потрясли пытки над заключённым в исправительной колонии №1, расположенной на территории Ярославля. Она рассказала, что не смогла досмотреть видеозапись до конца. По мнению сенатора, пытки над осуждённым являются “чудовищным” преступлением, “которому нет оправдания”. Об этом Валентина Матвиенко заявила в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии.



Она также выступила с призывом провести серьёзное расследование по делу о пытках, а также подчеркнула, что злоумышленникам должно быть назначено самое жёсткое наказание.





По словам председатель же Совета при главе Российской Федерации по правам человека Михаила Федотова, пострадавшему необходимо обратиться за помощью к психологу, который стабилизирует его состояние. Михаил Федотов подчеркнул, что так как осуждённый выйдет из колонии через три месяца, его необходимо подготовить к жизни на воле. По мнению главы СПЧ, Макаровым “вполне житейские” проблемы, происходящие в колонии, до сих пор воспринимаются, как “поводом конфликта”.





Членом Совфеда Алексеей Пушковым также была поддержана идея относительно реформы в системе ФСИН. По его словам, для предотвращения подобных преступлений необходимо установить постоянный внешний контроль над деятельностью службы.