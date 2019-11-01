ИА «Ореанда-Новости». Верховный суд России ликвидировал общественное движение «За права человека» Льва Пономарёва, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что ликвидировать движение потребовал Минюст. Причиной стали неоднократные нарушения закона об «иностранных агентах». Кроме того, по мнению Минюста, движение не соответствовало Гражданскому кодексу РФ.



Движение «За права человека» занимается защитой прав заключённых, а также прав россиян на свободные выборы и другими правовыми вопросами.