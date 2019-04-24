ИА «Ореанда-Новости» Бывший участковый из Московской области, проигнорировавший сообщения о мужчине, который впоследствии убил пятилетнюю девочку, был признан виновным в халатности и получил 10 месяцев исправительных работ с лишением права занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Об этом передаёт пресс-служба областного управления СК.

По информации следствия, 6 июня 2017 года участковый должен был проверить заявление от жительницы Серпухова на некоего Александра Семина, который, как было сказано в заявлении, совершил действия сексуального характера в отношении её пятилетней дочери.

Участковый должную проверку не провёл, а в возбуждении уголовного дела отказал.

Позже, в ночь с 22 на 23 июля 2018 года, Семин похитил ребёнка с детской площадки и убил. Тело девочки обнаружили спортивной сумке у железнодорожных путей. На данный момент расследование убийства ребёнка продолжается, подозреваемый Семин находится в психиатрической больнице.