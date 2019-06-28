ИА "Ореанда-Новости" Таганский суд города Москвы не удовлетворил иск французского исполнителя Дидье Маруани о нарушении авторских прав к российскому певцу и исполнителю, народному артисту России Филиппу Киркорову. Маруани оценил ущерб в 272 миллиона рублей.

Кроме Киркорова в судебном разбирательстве фигурирует имя российского композитора Олега Попкова. Предметом иска стала музыкальная композиция, исполненная Киркоровым, под названием «Жестокая любовь». По мнению заявителя, в этой песне звучит фрагмент композиции авторства Дидье Маруани «Symphonic Space Dream». Материальное положение ответчиков стало решающим фактором в установлении суммы.

В свою очередь защитник Олега Попкова заявил, что к Маруани готовят встречный иск. По словам Киры Разумовской, автором мелодии является именно её подзащитный, а истец услышал мелодию в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Однако, суд постановил, что встречный иск к настоящему делу не относится, но подать они его могут в любой другой момент.

На заседании суда присутствовал сам Дидье Маруани. Он утверждает, что в России, как и в других странах, необходимо не нарушать закон об авторских правах, что сделал Филипп Киркоров. Маруани говорит о том, что песни его авторства звучат на 53 дисках Киркорова, за которые последний получил деньги. Однако, сам Киркоров не получил право их исполнения.

Судебное разбирательство разрешилось постановлением судьи Марины Шайдуллиной отклонить иск Маруани. Напомним, что французский исполнитель уже не в первый раз подаёт в суд на Кикорова. Три года назад он обратился в московский городской суд с аналогичными обвинениями. Однако, тогда цена вопроса была значительно меньше – 75 миллионов рублей. Как и в этот раз иск был отклонён.