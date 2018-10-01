ИА «Ореанда-Новости». Во Владивостоке Фрунзенский районный суд признал бывшего заместителя губернатора Приморья Олега Ежова виновным в халатности. Ежова обязали выплатить причинённый им ущерб в 26 миллионов рублей. Информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя суда.



Суд признал бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова виновным в халатности, но от назначенного наказания его освободили за истечением срока давности преступления. Из-под домашнего ареста Ежова также выпустили. Наказанием эк-сзамгубернатора станет возмещение нанесенного ущерба в 26 миллионов рублей.

«Суд признал его виновным в халатности, назначил штраф в 100 тысяч рублей, на основании ч.5 ст. 72 снизил штраф до 90 тысяч рублей. Суд на основании ч.1 ст. 72 постановил Ежова от назначенного наказания освободить за истечением срока давности преступления. Меру пресечения – домашний арест – отменить и взыскать возмещение нанесенного ущерба в 26 миллионов 24 тысячи 502 рубля», — сообщил собеседник РИА Новости.

По данным Следственного комитета, Ежов во время нахождения в должности подписал акты о приеме строительно-монтажных работ по государственному контракту на строительство пожарного депо в Красноармейском районе, часть которых не была выполнена, ущерб Приморскому краю превысил 24 миллиона рублей.

При этом со слов источника, суд арест с имущества Ежова (дом, участок и мотоцикл BMW) пока не снял. Арест на имущество решено оставить до исполнения решения суда по гражданским искам: постановлено взыскать 215,9 тысячи рублей, а также 180 тысяч рублей процессуальных издержек.

Ежов курировал вопросы градостроительства во Владивостоке, а также вопросы регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. Уволился с должности 30 апреля 2016 года – добровольно ушёл в отставку, 4 мая был задержан, а 5 мая – арестован. С сентября 2017 года Ежов находился под домашним арестом.

Дело Ежова начали рассматривать в суде с июля 2017 года.