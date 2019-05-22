В 2016 году Ахмеда Салиева бил и душил в своём кабинете инспектор группы надзора отдела безопасности одной из колоний Элисты. У заключённого потом были зафиксированы множественные травмы.Салиев требовал компенсации в 2 миллиона рублей, но суд решил взыскать только 50 тысяч. Истец планирует обратиться с жалобой на это решение в Европейский суд по правам человека.В прошлом году суд приговорил сотрудника колонии к трём годам колонии общего режима.