22.05.2019, 14:52
Суд обязал ФСИН заплатить за избиение заключённого 50 тысяч рублей
ИА «Ореанда-Новости». Верховный суд Калмыкии постановил, что ФСИН обязана выплатить 50 тысяч рублей бывшему заключённому, которого избил сотрудник колонии.
В 2016 году Ахмеда Салиева бил и душил в своём кабинете инспектор группы надзора отдела безопасности одной из колоний Элисты. У заключённого потом были зафиксированы множественные травмы.
Салиев требовал компенсации в 2 миллиона рублей, но суд решил взыскать только 50 тысяч. Истец планирует обратиться с жалобой на это решение в Европейский суд по правам человека.
В прошлом году суд приговорил сотрудника колонии к трём годам колонии общего режима.
В 2016 году Ахмеда Салиева бил и душил в своём кабинете инспектор группы надзора отдела безопасности одной из колоний Элисты. У заключённого потом были зафиксированы множественные травмы.
Салиев требовал компенсации в 2 миллиона рублей, но суд решил взыскать только 50 тысяч. Истец планирует обратиться с жалобой на это решение в Европейский суд по правам человека.
В прошлом году суд приговорил сотрудника колонии к трём годам колонии общего режима.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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