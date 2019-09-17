ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве оштрафовал дизайнера Константина Коновалова на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения уличной акции, пишет «МК».



Отметим, его задержали 27 июля, когда он совершал утреннюю пробежку по Тверской улице за несколько часов перед началом несогласованной акции протеста. Во время задержания Коновалову сломали ногу.



Сейчас суд прошёл без его участия, так как молодой человек находится в больнице. Сам дизайнер уверен, что его дело «политически сфабриковано», так как его обвинили в участии в митинге, который начался через три часа после того, как его задержали.