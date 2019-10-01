ИА «Ореанда-Новости». В Брянской области су не стал удовлетворять ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, осужденного по делу о драках вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, пишет «Интерфакс».



Таким образом, Протасовицкий останется в колонии до 13 ноября этого года.



СМИ пишут, что Протасовицкому могли отказать в УДО, так как он ещё в СИЗО получил нескольких замечаний. Официальных комментариев ФСИН по этому делу нет.



Ранее суд освободил по УДО Мамаева и братьев Кокориных. 17 сентября они уже вышли на свободу.