ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве не стал удовлетворять просьбу прокуратуры об аресте имущества организаторов несогласованных акций 27 июля и 3 августа в столице, пишет РИА Новости.



В суде изданию сообщили, что не будут удовлетворять ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер по иску о компенсации убытков.



Ранее стало известно, что в суды столицы поставили иска на общую сумму более 13 миллионов рублей. Различные ведомства, например, Московский метрополитен и прокуратура, хотят взыскать с оппозиционеров компенсацию убытков в связи с массовыми беспорядками на акциях протеста.