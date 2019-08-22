ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве отказал в продлении ареста, который наложили на деньги бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, пишет «Интерфакс».



Всего арест сняли с 55,5 миллионов рублей и 11 миллионов евро, которые находятся на 19 счетах. Суд обосновал своё решение тем, что экс-чиновнику предъявлено обвинение, связанное с хищением имущества с ущербом в 4 миллиарда рублей, а, согласно закону, сумма находящегося под арестом имущества не должна превышать максимальный размер штрафа и должна быть соразмерна причиненному ущербу.



Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении у предпринимателей четырёх миллиардов рублей.