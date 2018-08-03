ИА «Ореанда-Новости». Московский Останкинский суд вынес решение об аресте трёх сестёр, подозреваемых в убийстве отца. В ближайшее время они пройдут психиатрическую экспертизу на вменяемость в момент совершения преступления. Пока им предстоит находиться в СИЗО-6 до 28 сентября.



По версии следствия, три девушки убили 57-летнего отца из-за жестокого многолетнего обращения с ними. Чтобы защитить честь и достоинство обвиняемых девушек, суд прошёл за закрытыми дверями, поэтому других подробностей о заседании и ходе следствия не сообщается.

На заседании поддержать девушек хотели родственники и друзья, но родным не удалось их увидеть: к младшей несовершеннолетней их не пустили вовсе, к двум старшим всего на несколько минут пустили вместе с родственниками журналистов для протокольной съёмки. Но телеоператоры и камеры загородили им сестёр.

Несколько присутствующих человек на заседании попросили охарактеризовать обвиняемых, и те сообщили, что девушки выглядят грустно и потерянно.

Адвокат потерпевших сообщил, что психиатрическую экспертизу пока не назначили, но следователи обязательно её проведут. Со слов адвоката, сёстры действовали осознанно, одновременно три человека с ума не сходят.

«Это только гриппом все вместе болеют», – сказал Георгий Чугуашвили.

Иван Мельников, ответственный секретарь ОНК Москвы рассказал, что экспертизу, скорее всего, проведут в Институте Сербского стационарно. Он также сообщил, что в СИЗО №6 хорошие камеры и хорошие условия, и несовершеннолетних, как правило, помещают туда.

Он также отметил, что сёстрам придётся находится в камере СИЗО совместно с другими обвиняемыми в тяжких преступлениях, но девушек возьмут под особый контроль.

«Никто их пальцем не тронет», — отметил он.

Напомним, девушки обвиняются в убийстве без отягчающих обстоятельств. За такое преступление предусмотрено наказание от шести до 15 лет лишения свободы. Но в суд поступили материалы с включённым пунктом «Ж» второй части статьи 105 УК РФ – «убийство в составе группы лиц». По этой квалификации наказание может быть назначено вплоть до пожизненного заключения.





