12.08.2019, 16:01
Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест
ИА «Ореанда-Новости». Мосгорсуд не стал продлевать арест бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, отпустив его под домашний арест, пишет «Интерфакс».
Пока срок домашнего ареста назначен экс-чиновнику до 16 ноября.
Напомним, Пирумова обвинили в хищении около 450 миллионов рублей, которые были выделены на строительство зданий Эрмитажа.
В 2017 году он получил 1,5 года колонии за мошенничество на сумму 164 миллиона рублей и покушение на хищение. При этом суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под арестом в ходе следствия. Этот приговор неоднократно оспаривали, в итоге в этом январе Пирумову назначили три года колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей.
Преображенский суд Москвы 7 августа по ходатайству защиты освободил Пирумова от наказания по «делу реставраторов» условно-досрочно, учтя его признание вины и раскаяние, возмещение им ущерба Минкульту.
Пока срок домашнего ареста назначен экс-чиновнику до 16 ноября.
Напомним, Пирумова обвинили в хищении около 450 миллионов рублей, которые были выделены на строительство зданий Эрмитажа.
В 2017 году он получил 1,5 года колонии за мошенничество на сумму 164 миллиона рублей и покушение на хищение. При этом суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под арестом в ходе следствия. Этот приговор неоднократно оспаривали, в итоге в этом январе Пирумову назначили три года колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей.
Преображенский суд Москвы 7 августа по ходатайству защиты освободил Пирумова от наказания по «делу реставраторов» условно-досрочно, учтя его признание вины и раскаяние, возмещение им ущерба Минкульту.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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