Пока срок домашнего ареста назначен экс-чиновнику до 16 ноября.Напомним, Пирумова обвинили в хищении около 450 миллионов рублей, которые были выделены на строительство зданий Эрмитажа.В 2017 году он получил 1,5 года колонии за мошенничество на сумму 164 миллиона рублей и покушение на хищение. При этом суд освободил чиновника от наказания за его фактическим отбытием под арестом в ходе следствия. Этот приговор неоднократно оспаривали, в итоге в этом январе Пирумову назначили три года колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей.Преображенский суд Москвы 7 августа по ходатайству защиты освободил Пирумова от наказания по «делу реставраторов» условно-досрочно, учтя его признание вины и раскаяние, возмещение им ущерба Минкульту.