ИА «Ореанда-Новости» Мэрия города Сибай недостаточно информировала граждан об экологической ситуации. Такое решение огласил башкирский суд, однако администрации города с этим не согласна и намерена обратиться в высшую инстанцию, чтобы обжаловать это решение.

Местное население Сибая с начала ноября страдает от выбросов из нерабочего карьера, жители жалуются на смог и запах серы, вызывающий недомогание. На сегодняшний день шахту карьера заливают рабочие, к середине марта планируется завершить работы.

В мэрии сообщили, что решение местного суда не вступило в законную силу, а Администрация готовит документы, чтобы обжаловать постановление в Верховном суде Республики Башкортостан.

Городской суд Сибая принял решение, что администрация города не доносила своевременно информацию до населения о том, что в атмосфере превышено содержание вредных веществ. Однако администрация уверена в своей правоте.

Как сообщают городские власти, первые жалобы на запах в городе поступили 15 ноября, утверждается, что тогда в окрестностях горел торфяник, который вскоре потушили. Однако 12 декабря источник запаха определили – им оказался Сибайский карьер, в котором под землёй тлеет руда, которая, окисляясь, выделяет диоксид серы.

Администрация города утверждает, что регулярно информировала население об экологической ситуации, начиная с 11 декабря. В СМИ публиковались данные о состоянии воздуха, памятки по защите от смога и вредных веществ и информация о работах, которые ведутся для устранения причин загрязнения воздуха. С населением проводились беседы и встречи.

Жители города обратились к Президенту России Владимиру Путину с жалобами на экологическую обстановку. В видеообращении говорится, что жители страдают от заболеваний дыхательных путей, а ситуация в городе больше напоминает экологическую катастрофу. В Кремле, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, с обращением ознакомились и проверяют полученную информацию.