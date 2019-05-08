ИА «Ореанда-Новости» Пресненский суд города Москвы признал виновными известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Судья Елена Абрамова заявила, что «Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» и продолжила оглашение приговора, приводя показания подсудимых и потерпевших, ссылаясь на прочие материалы дела.

Прокурор Светлана Тарасова ходатайствовала перед судом назначить Кокорину наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года, для Мамаева государственный обвинитель запросила заключение на 1 год и 5 месяцев. Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому обвинение просило присудить 1,5 года и 1 год и 5 месяцев соответственно.