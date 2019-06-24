ИА «Ореанда-Новости» Иск астраханской транспортной компании «Транс Лайн» о запрете сервиса BlaBlaCar будет рассмотрен арбитражным судом Москвы. Информация об этом следует из картотеки арбитражных дел.

В материалах дела сказано, что сервис размещает в интернете и через мобильное приложение информацию, запрещённую в РФ. Предварительные слушания намечены на 1 августа. Такой же иск ранее был подан в Таганский суд Москвы, однако был отклонён из-за неподсудности дела данному суду.

BlaBlaCar - крупнейший в мире сервис по поиску попутчиков, он был запущен в 2006 году во Франции, с 2014 года работает в России.