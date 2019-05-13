ИА «Ореанда-Новости» Таганский суд города Москвы признал законным штраф в размере 3 тысячи рублей, который был наложен на компанию Twitter за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей одноимённого мессенджера на территории России.

5 апреля 2019 года судебный участок мирового судьи Таганского района города Москвы оштрафовал Twitter, признав руководство компании виновным в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Непредоставление сведений или информации». Спустя неделю такое же решение было принято в отношении компании Facebook.

Обеим компаниям обвинения были предъявлены от лица Роскомнадзора в декабре 2018 года. Главный специалист ведомства Михаил Воробьёв заявил, что компания Twitter дважды не предоставила информацию о размещении рабочих мест, на которых локализованы данные пользователей социальной сети, а также копию арендного договора.