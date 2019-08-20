ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве ещё раз отправил незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина под административный арест на десять суток, пишет «Коммерсант».



Яшину вменяют призывы к несогласованным акциям протеста 18 и 19 июля на Трубной площади. Ранее политик уже был под арестом сроком на 10 дней три раза подряд.



Накануне суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков. Сегодня полицейские опять вернули дело в суд.



Акции протеста в Москве проходят из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На несогласованных митингах в столице были задержаны более двух тысяч человек.