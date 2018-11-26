ИА «Ореанда-Новости». В Краснодаре выпустили рэпера Хаски, который получил административный арест за свою выходку перед публикой. Решение об аресте было отменено.

Первомайский районный суд Краснодара освободил из-под административного Дмитрия Кузнецова – рэп-исполнителя, известного под псевдонимом Хаски. Об этом написал в Facebook его адвокат Алексей Аванесян.

«Суд только что удовлетворил заявление защитников репера Хаски (Диитрия Кузнецова) и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием, – пишет адвокат музыканта в своём Facebook.

Адвокат Алексей Аванесян пояснил, почему суд отменил 12 суток административного ареста. Он рассказал об этом радиостанции «Говорит Москва».

С его слов, суд решил, что из-за гастрольного тура в случае столь сурового срока ущерб будет нести большое количество лиц: фанаты, организаторы, директоры клубов. Срыв его гастрольного тура, который не запрещён, приведёт к большим потерям.

Аванесян отметил, что «суд нас услышал и прекратил исполнение наказания». Но на обжалование этого решения даётся десять суток, поэтому у стороны защиты есть опасения, что «полиция может обжаловать» решение суда.

С его слов, уголовное дело на Хаски пока не возбуждено. Они готовы компенсировать ущерб владельцу авто.

«Мы сообщили через полицию в адрес потерпевшего владельца автомобиля, что готовы полностью возместить ущерб», – сказал адвокат, отметив. Что на прямой контакт с владельцем машины защита не выходила.

Напомним, исполнителя задержали 21 ноября во время выступления на улице перед клубом, когда он забрался на припаркованную машину. Хаски устроил дебош после отмены концерта, перед собравшейся толпой поклонников на чужом автомобиль он стал читать рэп с использованием нецензурной лексики. В отношении рэпера составили три протокола об административных правонарушениях.

За мелкое хулиганство ему назначили 12 суток ареста, ещё трое суток за отказ от медицинского освидетельствования ему добавил мировой судья. По статье об "организации массового пребывания граждан в общественных местах" рэпер был оправдан.