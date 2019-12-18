ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова 779 тысяч евро в пользу латвийского банка ABLV по ипотечному кредиту, пишет агентство городских новостей «Москва».



Отмечается, что суд решил взыскать долг через имущество, которое было заложено по договору. Речь идёт о квартире артиста, которая стоит 193 миллиона рублей.



Киркоров также должен отдать в счёт погашения долга духовой шкаф, кофемашину и четыре кондиционера.