18.12.2019, 20:14
Суд взыскал с Киркорова 779 тысяч евро в пользу латвийского банка
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова 779 тысяч евро в пользу латвийского банка ABLV по ипотечному кредиту, пишет агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что суд решил взыскать долг через имущество, которое было заложено по договору. Речь идёт о квартире артиста, которая стоит 193 миллиона рублей.
Киркоров также должен отдать в счёт погашения долга духовой шкаф, кофемашину и четыре кондиционера.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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