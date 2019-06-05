05.06.2019, 20:24
Суд взыскал с Лолиты Милявской свыше 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве частично удовлетворил иск ТСЖ по взысканию с певицы Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ, пишут РИА Новости.
Отмечается, что всего артистка должна за коммуналку примерно 609 тысяч рублей. Но плюс ко всему ей нужно будет выплатить пени и госпошлину.
При этом ранее певица уже говорила, что не платит за ЖКХ принципиально, так как ранее уже всё оплатила, а сейчас ТСЖ хочет просто украсть её деньги.
Отмечается, что всего артистка должна за коммуналку примерно 609 тысяч рублей. Но плюс ко всему ей нужно будет выплатить пени и госпошлину.
При этом ранее певица уже говорила, что не платит за ЖКХ принципиально, так как ранее уже всё оплатила, а сейчас ТСЖ хочет просто украсть её деньги.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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