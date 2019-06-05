Отмечается, что всего артистка должна за коммуналку примерно 609 тысяч рублей. Но плюс ко всему ей нужно будет выплатить пени и госпошлину.При этом ранее певица уже говорила, что не платит за ЖКХ принципиально, так как ранее уже всё оплатила, а сейчас ТСЖ хочет просто украсть её деньги.