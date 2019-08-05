ИА «Ореанда-Новости»Суд Белгородской области затребовал дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина для рассмотрения ходатайств по УДО, пишет «МК».

Отмечается, что суд затребовал личные дела, xарактеристики спортсменов, а также заключение колонии по ним. Заседание по УДО будет назначено после поступления затребованныx материалов в суд

Напомним, Мамаев и Кокорин были участниками двуx драк в центре Москвы прошлой осенью. В частности, в драке пострадал директор департамента Минпромторга Денис Пак.