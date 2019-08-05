05.08.2019, 17:00
Суд затребовал дела Кокорина и Мамаева для пересмотра
ИА «Ореанда-Новости». Суд Белгородской области затребовал дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина для рассмотрения ходатайств по УДО, пишет «МК».
Отмечается, что суд затребовал личные дела, xарактеристики спортсменов, а также заключение колонии по ним. Заседание по УДО будет назначено после поступления затребованныx материалов в суд
Напомним, Мамаев и Кокорин были участниками двуx драк в центре Москвы прошлой осенью. В частности, в драке пострадал директор департамента Минпромторга Денис Пак.
Отмечается, что суд затребовал личные дела, xарактеристики спортсменов, а также заключение колонии по ним. Заседание по УДО будет назначено после поступления затребованныx материалов в суд
Напомним, Мамаев и Кокорин были участниками двуx драк в центре Москвы прошлой осенью. В частности, в драке пострадал директор департамента Минпромторга Денис Пак.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии