. Об этом в пятницу, 28 июня, пишет «РИА Новости» со ссылкой на управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Материалы проверки направлены в прокуратуру. Действия судьи могут подпадать под признаки статьи «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль».

27 июня стало известно, что управление СК по Краснодарскому краю не стало возбуждать уголовное дело по заявлению местной жительницы Людмилы Пономаренко. Она просила принять меры в отношении судьи Динского районного суда Светланы Дубовик.

Инцидент с участием судьи произошел в станице Динской 11 мая. Дубовик потребовала от Пономаренко убрать припаркованный автомобиль, перегородивший дорогу к реке машине, в которой находилась судья. У девушки не было с собой ключей от транспортного средства, о чем она сказала и водителю, и Дубовик.

«Но оба — и водитель, и пассажирка — начали орать на меня. Я достала мобильник и начала снимать их на видео», — пояснила Пономаренко. После этого судья, по словам заявительницы, ударила женщину в лицо, села в машину и вызвала полицию.

12 мая в соцсетях появилась видеозапись, на которой судья Дубовик бьет по лицу снимающую её на камеру телефона женщину. Следствие отказало в возбуждении уголовного дела в отношении судьи. По мнению ведомства, Людмила Пономаренко поднесла телефон очень близко к лицу судьи, та отмахнулась и случайно задела рукой. Также следователи сочли произошедшее «обоюдным конфликтом».

Специальная комиссия Квалификационной коллегии судей Краснодарского края в ходе заседания 28 июня рассмотрит поведение Дубовик.