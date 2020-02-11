ИА «Ореанда-Новости» . В измене государству в пользу специальных служб Латвии обвинили специалиста Фонда поддержки дипломатии Антонину Зимину и её мужа, юриста Константина Антонеца. Пару обвиняют в раскрытии секретных данных об одном из работников федеральной службы безопасности. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

По версии следователей, занимающихся данным уголовным делом, женщина через интернет направила в латвийские спецслужбы фотографию сотрудника ФСБ, который являлся гостем на её свадьбе пять лет назад. Тем самым Зимина раскрыла секретную информацию о сотруднике российской специальной службы.

ФСБ уже завершила следственные действия и предъявила супругам окончательное обвинение в госизмене. Зимина и Антонец полностью отрицают свою вину. Все подробности дела строго засекречены, о деталях не знают даже родственники обвиняемых.