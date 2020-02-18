По словам Сванидзе, дело потребуют пересмотреть в связи с тем, что есть подозрения, что к фигурантам дела были применены пытки.Ранее суд вынес обвинительный приговор всем участникам запрещенной в России организации «Сеть». Дмитрию Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Кулькову - 10, Василию Кускову - 9, Арману Сангынбаеву - 6.Подсудимые вину не признали, заявив, что показания давали под пытками.