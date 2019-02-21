ИА «Ореанда-Новости». В России планируют создать единый реестр, куда будут заноситься сведения об азартных игроках, страдающих игорной зависимостью. Такой перечень будут составлять тотализаторы и букмекерские конторы. Добавить себя в реестр можно будет добровольно, если почувствовали склонность к игромании. Заявление будет накладывать ограничение на участие в играх во всех букмекерских конторах и тотализаторах по стране.

Инициатором создания подобного реестра стало Министерство финансов. В законопроекте прописано, что любой гражданин может написать заявление в букмекерской конторе или тотализаторе и запретить принимать от них ставки. Будет доступно и частичное ограничение, например, не принимать ставку выше оговоренной суммы. Такое заявление организаторам азартных игр смогут подать попечители или опекуны игроманов. Но для этого необходимо иметь официальное заключение, что подопечный частично или полностью недееспособен. Однако просто родственники подобное заявление на трудоспособного человека права подать не имеют – это не предусмотрено в законопроекте Минфина.

На основании таких заявлений будет создан единый реестр. Заявление об исключении из этого списка можно будет подать не ранее, чем через год.

Законопроект был создан Минфином в связи с ростом обращений от россиян с требованием запретить игорные заведения. Кроме того, в законодательстве России ведомство не обнаружило никакой защиты прав граждан, подверженных игорной зависимости.

Букмекерские конторы в свою очередь поддерживают предложение Минфина, так как подобный реестр с успехом практикуют в других странах. В некоторых конторах существует возможность запретить себе играть: игрок может написать заявление, и тогда его не допустят к участию. Но это применяется только в каждой отдельной организации. В случае появления нового закона, заявление игрока будет действовать во всех заведениях с азартными играми в стране.

Отмечается, что технически это реализовать несложно, так как каждый участник азартной игры проходит идентификацию, она обязательна для всех, кто намерен сделать ставку.

Важный нюанс: законопроект Минфина не будет действовать в казино.