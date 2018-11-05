ИА «Ореанда-Новости». Чиновница объяснила свои слова молодёжи о том, что «государство не просило их рожать». Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких сказала, что не говорила фразы о ненужности молодежи. Это она сообщила в интервью телеканалу «360».

С чего всё началось?

2 ноября Глацких допустила фразу, которую негативно восприняла общественность. Видеозапись её слов опубликовал местный телеканал «Эхо 24» в передаче «Новости Кировграда».

В ходе круглого стола с участием администрации и представителей молодёжных объединений города, когда дискуссия затронула тему нехватки денег на развитие площадок для развития талантов молодёжи, прозвучало следующее заявление чиновницы:

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что «нам государство всё должно». Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала Ольга Глацких.

В ходе заседания Глацких также призвала родителей вкладываться в развитие своих детей вместе с государством.

Объяснения чиновницы

В интервью журналистам «360», Глацких сообщила, что не произносила фразы о ненужности молодёжи (имеется ввиду её цитата «государство их не просило вас рожать»).

«Клевета. Такой фразы в принципе не было», — сказал чиновница. Она отметила, что нужно смотреть контекст разговора, а не выдергивать из него слова.

Она также пояснила, что опубликованное в СМИ и социальных сетях видео сама не смотрела, поэтому ей «сложно комментировать». Она также добавила, что суть её слов заключалась в том, что семья и родители — это залог хорошего развития молодежи, а государство выступает здесь помощником.

Реакция губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил прессе, что лично разберётся в инциденте и сделает оргвыводы.Он сообщил, что просмотрит полную видеозапись заседания и сделает выводы, была эта оговорка или продуманная позиция.«Пока, как губернатор, хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной», — заявил Куйвашев.